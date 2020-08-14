Відома українська співачка Аліна Гросу показала себе і розповіла про свято

На фото красуня знімала сама себе на телефон в дзеркало, показуючи пристойне декольте. Волосся у Аліни були розпущені, а губи вона зробила качечкою. На другому знімку зірка вже сиділа на білому стільчику на галявині, серед інших гостей. Гросу була в тій же сукні і можна помітити на ній туфлі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коли весілля не твоє", - написала Аліна, розповідаючи таким чином, що її запросили на торжество.

Фанати нічого не написали під фото і не ставили лайки, але так і хочеться сказати: "Ух, яка Зірочка".

Ми повідомляли, що відома співачка Аліна Гросу записала звернення до шанувальників.

Текстове повідомлення, звернене до всіх шанувальників її таланту, з'явилося в сторіс Гросу в Instagram. Дівчина в черговий раз спробувала пояснити людям, що вона не чекає дитину.

"Я не вагітна! Це був дурний першоквітневий жарт! тчк пишу про це вже в 5 разів! Сподіваюся, всі цього разу побачать", - написала артистка.

Повідомлялося, що відома українська співачка Аліна Гросу показала себе в незвичайному ракурсі.

На фото Аліна показала себе в майці і куртці. Красуня показала, як проходить її день у Києві. Так як Гросу знімала себе зверху, то можна помітити величезне декольте і пишний бюст співачки.

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