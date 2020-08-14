35-річний український співак Віталій Козловський збентежив витівкою
Як передає Рoliteka.net, артист опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у власному туалеті.
Босоногий Віталій присів прямо на біде в рваних джинсах і жовтій футболці, задумливо подивившись в камеру.
"Чим довше я живу, тим більше схиляюся до думки про те, що в Сонячній системі Земля грає роль божевільного будинку. # бернардшоу", - підписав цей незвичайний знімок Козловський.
Користувачі кинулися обговорювати побачене:
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"У цьому щось є..."
"Локація вогонь 😄 🔥 🔥 🔥 💙 "
"Туалет - якраз місце для філософських роздумів😂"
Раніше ми повідомляли, Козловський підкорив жіночу половину Інстаграма, знявши себе в озері. Артист занурився у воду прямо в одязі і встав у повний зріст, продемонструвавши свої рельєфи під мокрою футболкою.
"Глибоко вдихнув, втягнув живіт, напружив всі м'язи і пішов-пішов...😜 😋 Як ваше літо? Де відпочиваєте і з ким?) ", - поцікавився Віталій Козловський у шанувальників.
"Аполлон!)) "; "Шикарно 😍 я вже заочно закохана в цю роботу ❤️👍"; "Ну не можна бути красивим таким) наше весело))), але ми сумуємо"; "а ще футболка мокра. Мокрий сексі мачо.🤓 😉 👍 "; "Як пруть кубики)", - відреагували в коментарях.
Також ми писали, що колишня коханка Козловського, екс-учасниця знаменитого шоу "Холостяк" і засновниця популярного каналу на Ютуб-платформі "Ходять чутки" Раміна Есхакзай, поділилася своєю бідою. У дівчини загубилося цуценя на прізвисько Марсі.
"Вона може бути де завгодно. Бігає швидко. Придивіться до своїх сусідів, особливо приватні будинки, раптом хтось прихистив. Допоможіть знайти песика за гарну винагороду", - звернулася дівчина до небайдужих.
Нагадавши, Козловський почав нити і філософствувати: що відбувається зі співаком.
Також Politeka писала, що зрадник Козловський відзначився новим витівкою.