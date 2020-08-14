35-річна українська модель і співачка Даша Астаф'єва не на жарт розбурхала публіку гарячою фотосесією

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в сірому брючному костюмі та з зачіскою "а-ля 30-ті".

Астаф'єва на одному з кадрів безсоромно розставила ноги і розстебнула піджак, блиснувши пишним бюстом. Більш того, співачка відкрила рот, засунувши туди пальці. В руках красуня тримала альбом з чорно-білими знімками, на яких були відображені напівголі дівчата.

На іншому фото Астаф'єва позувала на сходовій клітці, притулившись до стіни і спрямувавши свій погляд кудись вдалину.

"Все збіглося, складно підібрати слова...", - підписала знімки зірка.

Користувачі кинулися бурхливо обговорювати побачене:

"Так, слів просто немає 😭 😍"

"Ну два пальці в рот (як же карантин, Дар'я Вікторівна?)"

"Поміняй амплуа 😉"

"Ви неймовірна але з таким виразом обличчям я зазвічай п'ю пиво в п'ятницю ввечері 🤗 🤗 "

"не кусайся👍"

"Шикарно вийшло ❤️ 😍 🔥 "

Раніше ми повідомляли, Астаф'єва підкорила публіку червоним комбінезоном, від декольте якого неможливо відірвати погляду - на дівчині не було ліфчика. Даша зібрала волосся у високий пучок і прийняла ефектну позу, виділяючи свої достоїнства.

"Одружуся", "дуже красива", "Даша звичайно ікона 🔥«," бомбезна«,» ніжність«,» Просто карколомна«,» шикарна💞 👍«,» сама досконалість«, "не можна бути красивою такою",» Ух ти", «яка краса❤️😍🔥🔥🔥🔥», «Даша, ви найкрасивіша дівчина в світі!!!» ,- відреагували в мережі.

Нагадавши, Астаф'єва влаштувала спекотну прогулянку в київському метро

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