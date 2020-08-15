Відома модель Кім Кардаш'ян показала себе і розповіла про маленького друга

На фото Кім позувала в трусиках і топі, стоячи на тлі стіни. Зірка в руках тримала собаку-пухнастого померанського шпіца. Волосся у красуні були розпущені, а сама зірка дозволила себе зняти по стегна. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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Say hello to my little friend

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"Передай привіт моєму маленькому другу", - написала Кім.

Фанати поставили мільйони лайків і написали коментарі:

"Ви навіть не бачили, щоб Scarface перестав грати", " якої породи щеня?", "Це Кортні або твій?", "Так мило"," так прекрасно"," життя не справедлива"," Круто"," занадто гарненька Кім", " ти завжди мене Божественна королева, може бути багато тих, хто пішов за тобою після того, як ти, можливо, навіть стала більше відомою, але ти як і раніше найкраща. Люблю тебе вічно. Кім", "ти богиня".

Повідомлялося, що одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер і її сестра Кім Кардаш'ян вразили витівкою.

Кім і Кайлі постали в коротких білих футболочках. Великі груди випирали з-під тонкої тканини. Також моделі наділи кольорові трусики: Кім - рожеві, а Кайлі - фіолетові. 

Нагадавши, Кім Кардашьян ледь вмістила свої значні обсяги у вузьку сукню

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