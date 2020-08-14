Відомий продюсер Йосип Пригожин різко висловився в бік музичного критика Сергія Сосєдова

Сергій Сосєдов відомий своєю безкомпромісною манерою висловлюватися, за що його нерідко засуджують зірки шоу-бізнесу. Цього разу слова музичного критика зачепили Йосипа Пригожина, пише «Радіо комсомольська правда».

Так, серед знаменитостей знову постало питання про фінансові доходи. Деякі зірка розповіли про те, скільки грошей їм потрібно в місяць. Йосип Пригожин озвучив рекордну суму, повідомивши, що його прожитковий мінімум становить приблизно два мільйони рублів на місяць.

Настільки велику цифру продюсер аргументував тим, що йому доводиться оплачувати зйомки музичних кліпів, комунальні послуги, а також надавати фінансову підтримку близьким людям.

На думку Сергія Сосєдова, Пригожин дозволяє собі занадто багато в матеріальному плані. Критик вважає, що насолоджуватися розкішним життям, в той час як багато людей живуть дуже бідно - непристойно.

На подібний коментар Пригожин відреагував досить-таки різко. Продюсер заявив, що Сосєдов є нереалізованою особистістю і назвав його «блакитною устрицею».

«Покажіть мені, що він зробив у житті? Чого він добився? Манірна гидота! », - обурився Йосип Пригожин.

Музичний продюсер вважає, що такі особистості як Сергій Сосєдов, перешкоджають кар'єрному просуванню талановитих виконавців, так як критики опускають музикантів «нижче плінтуса». У зв'язку з цим, Пригожин має намір подати на свого кривдника до суду.

Варто відзначити, що Йосип Ігорович є не першим, кого Сосєдов звинуватив у марнотратності. Музичний експерт не упускає можливості розкритикувати спосіб життя Алли Пугачової і Максима Галкіна.

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