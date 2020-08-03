Колишній суддя популярного шоу "Х-фактор" Сергій Сосєдов знову оскандалився різкими висловлюваннями російським ЗМІ.

Як повідомляє Politeka.net, цього разу він принизив доньку творця ВІА «Самоцвіти» Юрія Малікова, Інну, яку в 2019 році визнали "заслуженою артисткою РФ".

Сергій Сосєдов вважає, що виконавиця не заслуговує такого почесного звання, хоча і 15 років керувала колективом "Нові самоцвіти". За словами екс-ведучого, Інна Малікова і її музика нікому не цікаві. Сам він, у всякому разі, ніколи б не став насолоджуватися піснями групи при здоровому глузді. Варто зазначити, що слова Сосєдова викликали обурення у сімейства Малікових.

"Я повинен сильно з'їхати з глузду або захворіти, щоб слухати Інну Маликову і "Нові Самоцвіти". Тоді мене пора в лікарню відправляти, за мною психлікарня плаче", - зазначив критик. - "Але, слава Богу, до цього ще не дійшло. Може, коли-небудь і дійде. Але я сподіваюся, що не скоро".

Раніше Сергій Сосєдов неодноразово виступав з критикою зірок російського шоу-бізнесу. Мабуть, більше інших дісталося співачці Аллі Пугачовій. Так в квітні Сергій Сосєдов невтішно висловився про вокальних здібностях Примадонни:

"Після програми 2010 року" Сни про кохання "моє ставлення до неї різко змінилося. Я був просто ображений її огидним репертуаром, голосом. Все, що вона робить сьогодні, - халтура без енергетики".

Тоді ж Сергій Сосєдов розповів про важку корисним - його раптово підкосили нежить, біль у горлі і сильна алергія. Критик припустив, що саме Алла Пугачова навела на нього порчу.

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