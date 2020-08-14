Відома голлівудська актриса розказала про те, з якими наслідками китайського вірусу їй довелося зіткнутись

Серед тих, кому довелося перехворіти коронавірусною хворобою, налічується безліч відомих особистостей. Подібна доля спіткала американську актрису Алісу Мілано, яка прославилася виконанням однієї з головних ролей в телесеріалі «Всі жінки відьми». Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-аккаунт актриси.

У своєму мікро-блозі Аліса Мілано відверто розповідала про те, що їй довелося пережити під час хвороби. В одній зі своїх публікацій вона згадувала про те, мучилася від сильного болю в усьому тілі, а також про проблеми з диханням і нюхом.

На щастя, жінці вдалося перемогти китайський вірус, однак недуг не пройшов для неї безслідно. Внаслідок хвороби актриса втратила кілька кілограм. Зірка також зазначила, що після одужання її волосся почало сильно випадати.

В підтвердження тому, дівчина опублікувала відеоролик, в якому наочно продемонструвала масштаб своєї проблеми. Актриса показала, як під час розчісування після душу на її гребінці залишаються цілі пучки волосся.

Подібною публікацією актриса мала намір попередити свою аудиторію про серйозність китайської хвороби і в черговий раз нагадати про необхідність носіння медичних масок.

«Ось, що COVID-19 робить з волоссям. Будь ласка, сприймайте це серйозно », - пише Аліса Мілано під даним відеороликом.

Багато підписників Аліси Мілано відзначили, що їм також довелося зіткнутися з втратою волосся після зараження смертельним вірусом. Шанувальники акторки написали, що про подібні речі потрібно говорити публічно і висловили свою солідарність з актрисою в питанні носіння масок.

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