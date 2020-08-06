Донька Анастасії Заворотнюк Анна схиляється до того, що захворіла коронавірусом

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-аккаунт доньки іменнітой актриси.

За словами Анни, вона здала тест на виявлення вірусу, на який ще не надійшла відповідь. Однак уже зараз вона відчуває все ті симптоми, котрі властиві головному захворювання цього року.

"Здала тест на ковід, але результат поки не прийшов. Симптоми дуже схожі на сильну застуду (температура, закладеність носа і кашель)", - розповіла Заворотнюк.

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Привет мои хорошие, сейчас мне хотелось бы с вами поговорить о 🦠. И напомнить вам, чтобы вы были очень осторожны. Дело в том, что я заболела и очень сильно. Сдала тест на ковид, но результат пока не пришёл. Симптомы очень похожи на сильную простуду (температура, заложенность носа и кашель). С одной стороны, я понимаю, что наверное мы все должны переболеть, чтобы у нас выработался общий иммунитет. Но с другой стороны, надо быть очень аккуратным, особенно если мы живем вместе с родителями, бабушками и дедушками. Потому что по общей статистике молодой организм гораздо проще справляется с вирусом, а вот пожилым людям это даётся очень тяжело. Я, пока не узнаю своих результатов, заперлась в комнате и высовываю нос только чтобы забрать тарелку с едой😭🦥 ⠀ Берегите себя и близких✨🤍

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Вона додала, що всі повинні перехворіти цим вірусом, щоб виробився загальний імунітет.

У коментарях під постом підписники висловили слова підтримки: "Анечка, міцного здоров'я, видужуй скоріше", "Бережіть себе, і посидьте краще вдома якомога довше".

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Також Politeka писала про останні надії на порятунок Заворотнюк, батько Жанни Фріске не стримався.