Привет мои хорошие, сейчас мне хотелось бы с вами поговорить о 🦠. И напомнить вам, чтобы вы были очень осторожны. Дело в том, что я заболела и очень сильно. Сдала тест на ковид, но результат пока не пришёл. Симптомы очень похожи на сильную простуду (температура, заложенность носа и кашель). С одной стороны, я понимаю, что наверное мы все должны переболеть, чтобы у нас выработался общий иммунитет. Но с другой стороны, надо быть очень аккуратным, особенно если мы живем вместе с родителями, бабушками и дедушками. Потому что по общей статистике молодой организм гораздо проще справляется с вирусом, а вот пожилым людям это даётся очень тяжело. Я, пока не узнаю своих результатов, заперлась в комнате и высовываю нос только чтобы забрать тарелку с едой😭🦥 ⠀ Берегите себя и близких✨🤍