Донька Анастасії Заворотнюк Анна схиляється до того, що захворіла коронавірусом

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-аккаунт доньки іменнітой актриси.

За словами Анни, вона здала тест на виявлення вірусу, на який ще не надійшла відповідь. Однак уже зараз вона відчуває все ті симптоми, котрі властиві головному захворювання цього року.

"Здала тест на ковід, але результат поки не прийшов. Симптоми дуже схожі на сильну застуду (температура, закладеність носа і кашель)", - розповіла Заворотнюк.

Вона додала, що всі повинні перехворіти цим вірусом, щоб виробився загальний імунітет.

У коментарях під постом підписники висловили слова підтримки: "Анечка, міцного здоров'я, видужуй скоріше", "Бережіть себе, і посидьте краще вдома якомога довше".

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