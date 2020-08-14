Известная голливудская актриса рассказала о том, с какими последствиями китайского вируса ей пришлось столкнуться

Среди тех, кому пришлось переболеть коронавирусной болезнью, числится множество известных личностей. Подобная участь коснулась американской актрисы Алисы Милано, которая прославилась исполнением одной из главных ролей в телесериале «Все женщины ведьмы». Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-аккаунт актрисы.

В своем микро-блоге Алиса Милано откровенно рассказывала о том, что ей пришлось пережить во время болезни. В одной из своих публикаций она упоминала о том, мучилась от сильной боли во всем теле, а также о проблемах с дыханием и обонянием.

К счастью, женщине удалось победить китайский вирус, однако недуг не прошел для нее бесследно. Вследствие болезни актриса потеряла несколько килограмм. Звезда также отметила, что после выздоровления ее волосы начали сильно выпадать.

В подтверждение тому, девушка опубликовала видеоролик, в котором наглядно продемонстрировала масштаб своей проблемы. Актриса показала, как во время расчесывания после душа на ее расческе остаются целые клочки волос.

Подобной публикацией актриса намеривалась предупредить свою аудиторию о серьезности китайской болезни и в очередной раз напомнить о необходимости ношения медицинских масок.

«Вот, что COVID-19 делает с волосами. Пожалуйста, воспринимайте это всерьез», — пишет Алиса Милано под данным видеороликом.

Многие подписчики Алисы Милано отметили, что им также пришлось столкнуться с потерей волос после заражения смертельным вирусом. Поклонники актрисы написали, что о подобных вещах нужно говорить публично и выразили свою солидарность с актрисой в вопросе ношения масок.

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