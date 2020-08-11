Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала шикарную фигуру в бикини

Талантливая брюнетка обладает шикарной фигурой, которой не грех похвастаться, передает Politeka.net. В этот раз красотка опубликовала жаркие фото в красном мини-бикини. Звезда позировала на берегу, демонстрируя со всех сторон безупречные изгибы.

Певица подчеркнула грудь маленьким лифчиком в виде двух треугольников, которые держались на тонких бретельках.

Артистка слегка выгнулась, восхищая красотой своих округлых бедер.

Звезда хоть и была без макияжа, фото это совершенно не портило, а наоборот придавало им изюминки.

В посте Виктория рассуждала о своем "счастье", которого можно встретить и не понять.

"Я гоню от себя сомнительные мысли😍🤜🏻! И как-то получается радоваться от всей души мелочам😃, в которых я развиваю события жизни..! Я радуюсь улыбкам родных, комплиментам случайных прохожих...", - написала Смеюха.

В конце звезда призналась, что ей хотелось крикнуть о том, что ощущает себя счастливой.

За полчаса пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Я пару дней назад видела вас на море 😊 Очень красивая вы 🥰", "Стильная, спортивная, обворожительная,сексуальная,женственная,милая, красивая!💕💋❤️🌹😘🍓🍒💕", "Невероятно красивая Вы ❤️❤️❤️❤️👌", "Главное что не на пляже Дельфин 👍🤙 а так хорошего отдыха сударыня 😋", "Красотка", "Вика, это превосходно...ценим время и мгновения.....! Ярких эмоций и крутейшего отдыха!😘", "Фигура супер !!!❤️", "Я вас каждый день вижу. Вы шикарная)))", - написали пользователи сети.

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