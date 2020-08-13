Українська співачка Даша Астаф'єва вирішила "увігнати у фарбу" своїх шанувальників, вбравшись в мінісукню і посвітивши "добром"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня позує на причалі, вбравшись в ефектне міні. Крім нього, на голові співачки красувався елегантний капелюх.

На першій фотографії Астаф'єва позує стоячи, елегантно задерши сукню і показавши неймовірну ніжність. Погляд співачки при цьому спрямований в сторону.

На другій фотографії співачка позує все в тому ж вбранні, але вже сидячи. При цьому Астаф'єва не посоромилася задерти й схрестити ноги, через що в кадр потрапило явно зайве.

Однак шанувальники Астаф'євої не могли що-небудь сказати. Причиною цього стало розміщення фотографій зіркою у себе в Сторіс.

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На кадрі Астаф'єва постала в досить пікантному вбранні: поверх чорної білизни вона одягалася в сіточку, яка тільки додала пікантності її образу.

Спокусливо вигнувшись, Даша у всій красі продемонструвала всі свої вигини. Особливу увагу фанатів співачки привернула її зачіска: вони навіть попросили розкрити секрет її чорний кучерів.

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