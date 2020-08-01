Певица Даша Астафьева поразила откровенным образом
Как передает Politeka.net, соответственный снимок знаменитость опубликовала на своей страничке в Insagram.
На кадре Астафьева предстала в довольно пикантном наряде: поверх черного белья она облачилась в сеточку, которая только добавила пикантности ее образу.
Соблазнительно выгнувшись, Даша во всей красе продемонстрировала все свои изгибы.
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Особое внимание фанатов певицы привлекла ее прическа: они даже попросили раскрыть секрет ее черный кудрей.
Поклонники остались в восторге от публикации певицы, и оставили немало лесных комментариев под ней.
"Даша наилучшая", Даша воплощение секса" Дарья чем кудрявите так волосы подскажите пожалуйста?)", "шикардос", - писали под снимком знаменитости.
Стоить отметить, что Астафьефа довольно часто радует своих поклонников откровенными образами.
На одном из последних снимков она предстала в соблазнительном черном боди с белыми оборками. Даша на высоких шпильках эффектно оперлась "пятой точкой" о стену, подняв одну ножку.
Знойная брюнетка собрала волосы в пучок и надела солнцезащитные очки в стиле "60-х".
Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире
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