Певица Даша Астафьева поразила откровенным образом

Как передает Politeka.net, соответственный снимок знаменитость опубликовала на своей страничке в Insagram.

На кадре Астафьева предстала в довольно пикантном наряде: поверх черного белья она облачилась в сеточку, которая только добавила пикантности ее образу.

Соблазнительно выгнувшись, Даша во всей красе продемонстрировала все свои изгибы.

Особое внимание фанатов певицы привлекла ее прическа: они даже попросили раскрыть секрет ее черный кудрей.

Поклонники остались в восторге от публикации певицы, и оставили немало лесных комментариев под ней.

"Даша наилучшая", Даша воплощение секса" Дарья чем кудрявите так волосы подскажите пожалуйста?)", "шикардос", - писали под снимком знаменитости.

Стоить отметить, что Астафьефа довольно часто радует своих поклонников откровенными образами.

На одном из последних снимков она предстала в соблазнительном черном боди с белыми оборками. Даша на высоких шпильках эффектно оперлась "пятой точкой" о стену, подняв одну ножку.

Знойная брюнетка собрала волосы в пучок и надела солнцезащитные очки в стиле "60-х".

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

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