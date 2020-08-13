Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, не втримала власні достоїнства в кофті з тонкою шнурівкою

Модель прославилася завдяки свлей фігурі з пишними формами, засмаглому тілу і довгим локонам чорного кольору. Выраздительная зовнішність знаменитості багатьом нагадує образ Кім Кардашьян, тому дівчину постійно порівнюють з популярною моделлю.

Сама Гюль на це ніяк не реагує, але від слави і популярності не відмовляється. Модель любить хвалитися образами з ацентом на своїх достоїнствах, адже такі розміри, як у неї, приховати дуже непросто. Цього разу в червоній кофтині модель повеселилася, рассшнуровав її і не надівши під низ ліфчик.

«Слава про🍊🍊😋💋💯», «Дівчина просто дуже апетитна🤩😏💗💗», «bir insanın böyle bir sevgilisi olsun başka bişeysi olmasada olur🥀», 2Удивительная картинка🔥», «Одне захоплення😍😍», «Це фотошоп як ви не розумієте», «Люблю твою кофту, таку відкриту 👁», «красиво !!!!", "Я люблю Твої очі", "розкішна жінка", "скільки спокушання", - пишуть фанати.

Будучи представником декількох модних брендів, дівчина не боїться експериментів. Завдяки великому вибору одягу, вона кожен день блищить в нових нарядах і причому робить це молода модель завжди в своєму стилі. Щоб підкреслити привабливість, Гюль вибирає дуже різноманітні сукні, але завжди з незмінним акцентом на значних розмірів грудей.

Не так давно дівчина, яку називають копією Кім Кардашьян через пишні форми, з'явилася на публіці в чорно-золотій сукні з незвичайним принтом і нереальним декольте з розрізом прямо під грудьми. Форми Гюль ледь помістилися в наряд, а застібка на бюсті ледь витримує напругу, що видно на фото в Instagram. Саму Бахарі це не бентежить-моделі подобається, коли сукні дуже тісні.

"Освітлення було вимкнено, але мої нігті і волосся точно світилися!. 🤷 🏻 ♀ ️ 🤣 ",- жартівливо зазначила модель під фото.

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