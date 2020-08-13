Відома українська співачка Гайтан показала себе і процитувала пісню

На фото Гайтана позує в білій сукні з великим чорним ременем на талії. У красуні не було взуття, зате вона задерла наряд, щоб виставити шикарну ніжку. Бретельки зірка теж вирішила опустити, показуючи відкриті плечі. Як можна помітити, співачка не одягала білизну для фото, яке зробила на тлі чагарників. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"На стежках зламаних надій. Я шукаю квіти таємних бажань. В моєму серці стужа. На душі зима. Самотня Бос далі йде одна", - написала Гайтана під фото.

Фанати поставили майже 250 лайків і написали коментарі:

"Вау", "Клас", "Люблю".

Ми писали, що українська виконавиця Гайтана вирішила порадувати шанувальників і блиснула бездоганним тілом в сукні з вирізом.

"Ловіть від мене секрет любові" на все життя». Коли чоловік поважає і піклується про свою жінку, а його ставлення до неї кожну хвилину як до найдорожчої перлини, в родині буде шалене щастя і любов на все життя», - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Гайтана показала фігуру і показала, як підтримує фігуру в тонусі.

На кадрах Гайтана позує в рожевому комбінезоні і хустці на голові. Співачка стояла на терасі, а на талії у неї був обруч, яким вона крутила, поки знімалося відео.

Нагадавши, Гайтана без сорому показала самий сік в напівпрозорій сукні

А ще Politeka писала, що Гайтана підкреслила груди незвичайним топом і нагадала про себе зухвалим фото

Також Politteka повідомляла, що Гайтана ефектно нагнулася і посвітила грудьми в розстебнутій сорочці



