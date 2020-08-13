Погода порадує українців комфортною температурою

Як передає Politeka.net, про це у своєму Фейсбук повідомила популярний синоптик Наталка Діденко. За її словами, на Маковія (Медовий спас, який відзначатимуть 14 серпня) в Україні буде комфортна погода. Опадів не передбачається, вітер і грозові дощі будуть тільки в Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Майже на всій території України очікується північний вітер, і тільки на заході буде помірний вітер. Температура повітря буде комфортною, але місцями сильно похолодає. Так, в південних і західних регіонах очікується 24-28 градусів, а в північних областях різко похолодає до 18-20 градусів. При цьому, на решті території температура коливатиметься в межах 20-25 градусів.

У Києві, за словами синоптика, буде суха погода. Температура повітря підніметься до 21-23 градусів тепла. Відмінна погода для прогулянок по столиці.

Відзначимо, що погода в серпні вже кілька разів змінювалася. Останній місяць літа постійно влаштовує погодні гойдалки - від страшної спеки до значного похолодання всього за кілька днів. Кінець місяця після незначного спаду температури знову порадує українців спекою. Через кілька днів у східних і південних регіонах знову потеплішає, а ось на захід обрушаться грозові дощі і похолодання.

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