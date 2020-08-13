Погода в Україні 13 серпня різко зміниться, анонсувавши осінь, що наближається

Як пише Politeka.net, про це стало відомо з прогнозу Укргідрометцентру. Згідно з даними, у четвер, 13 серпня, в Україну прийде незначне похолодання. Спека відступить і дасть можливість осені анонсувати свій прихід.

Практично на всій території України похолодає до 19-24 градусів. Найсильніше похолодає в північних областях.

Так, на заході в четвер очікується 21-24 градуси. Опадів не передбачається. Тільки в Ужгороді 13 серпня буде трохи тепліше, ніж в інших регіонах. Там прогнозується до 28 градусів тепла.

У центральних областях буде прохолодно. Стовпчики термометра прогріються максимум до 23 градусів.

На Сході очікується 20-24 градусів тепла, дощів не передбачається.

Найтепліше буде на Півдні. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях очікується 25-28 градусів, тому українці зможуть насолодитися морським відпочинком. А ось на півночі країни, навпаки, буде дуже холодно. У Сумській області температура опуститься до 19 градусів.

У Києві 13 серпня теж буде прохолодно. Вдень температура повітря прогріється до 20-23 градусів, а ось вночі опуститься до 11-13 градусів. Такий температурний режим вже є передвісником осені.

Нагадаємо, що полчища отруйних істот атакували курорти в Одеській області: з'явилося відео.

А ще Politeka повідомляла, що негода паралізувала рух громадського транспорту в Одесі: кадри руйнувань.

Також Politeka писала, що стихія обрушилася на Дніпро, кадри: "машини тонуть, парасольки летять...".