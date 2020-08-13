Гарік Харламов розкритикував Олександра Лукашенка за придушення протестів у Білорусі

Як передає Politeka.net, російський гуморист присвятив цілий пост в Instagram про ситуацію в сусідній країні.

За його словами, те, що відбувається в Білорусі вже виходить за рамки.

"Це ж просто жесть. Намагаюся не лізти в політичні історії, але це вже виходить за рамки просто заварушки. Я дуже люблю Білорусь, у мене повно друзів звідти, мільйон разів був у Мінську, Бресті і тд.",- зазначив Харламов.

Комік упевнений, що в ситуації, що склалася в країні Олександр Лукашенко діє неправильно.

"І до Лукашенка у мене не було ніколи особливо ніяких негативних думок. Усюди чистенько, красиво. Навіть викликав симпатію. Тепер я бачу, як "батька" лупить власний народ кийками і розстрілює гумовими кулями. Люди мають право на протест, на відстоювання своєї точки зору! Не можна за це його бити і принижувати", - вважає комік.

За словами Харламова, це може дуже погано закінчитися.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі спалахнули в неділю, 9 серпня. Після закриття виборчих дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу.

Згідно з ними, на президентських виборах Олександр Лукашенко набрав 79,7%. Однак за даними незалежного опитування, Тихановська набрала 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

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