В Беларуси протесты по итогам выборов президента разгорелись с новой силой. В Минске слышны взрывы и выстрелы

В столице и крупных городах Беларуси второй день не стихают волнения после выборов президента. Тысячи людей выходят на улицу против нынешнего президента Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

При этом еще днем на главных центральных площадях и улицах городов начал появляться ОМОН. Снайперов также замечали на крышах домов.

В рамках подготовки к новой волне протестов по всему Минску целый день убирали все урны, а с остановок - лавочки. Вероятно, это делалось, чтобы не дать протестующим построить баррикады вечером.

Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» сообщает, что в Минске силовики открыли огонь по демонстрантам. Одна из журналисток была ранена в ногу. Также сообщается, что правоохранители массово задерживают демонстрантов и перекрывают улицы, мешая их продвижению по городу.

В свою очередь, Телеграм-канал NEXTA передает, что в Минске силовики по всему городу стреляют в демонстрантов из травматических ружей и забрасывают их гранатами.

В сети также появляются кадры жесткого разгона людей. На некоторых слышны стрельба и взрывы, виден дым.

Также появились сообщения о том, что Светлану Тихановскую заблокировали в ЦИК и не выпускают.

Отметим, что по предварительным данным ЦИК Беларуси, победу на выборах одержал Лукашенко с 80,23% голосов. По официальным данным Тихановская набрала 9,9% голосов. В то же время, по данным штаба самой оппозиционерки, жители всех регионов Беларуси отдали за нее от 70% до 90% голосов. Тихановская уже объявила, что обжалует результаты выборов.

Напомним, Лукашенко оскорбил украинцев из-за "причастности" к протестам в Беларуси: "Хватает майданутых".

Как сообщала Politeka, трагедия случилась на протестах в Минске, Тихановская пригрозила Лукашенко "началом конца".

Также Politeka писала, что разъяренный Лукашенко назвал белорусов овцами: "Не понимают, что делают".