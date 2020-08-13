Українці давно підозрюють "більше, ніж дружбу" між 35-річною співачкою Тіною Кароль та її колегою по "Голосу країни", 41-річним виконавцем Даном Баланом

Несподівана інформація про стосунки зірок спливла під одним з опублікованих фото в Instagram матері Дана, передає Politeka.net.

Так, молдавська телеведуча і співачка Людмила Балан поділилася в своєму мікроблозі знімком, на якому позує в червоному купальному костюмі в "феррарі" на воді. 62-річна блондинка вразила публіку розкішними формами і чарівною посмішкою.

"Люди більше думають про повернення, ніж про відхід...", - підписала кадр артистка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не обійшлося без чергової "порції" чуток про роман між сином Людмили і Тіною.

Так, одна з користувачок запевнила інших, що "знає, про що говорить", заявивши, що Дан і Тіна насправді вже живуть разом і дуже щасливі.

"Як важко Дану знайти собі пару, така красива мама, зрозуміло що дружина повинна бути схожа на маму! А та що так схожа щось не поспішає...", - зазначила користувачка, під коментарем якої і розкрилися пікантні деталі.

"Не розумію ваш тон, я відповіла на слова "та, що схожа, не поспішає", а не вирішувала за когось. А Дана і Тіну я дуже люблю і знаю про них багато"

"Тіні, що потрібно зробити першою пропозицію Дану? Причому тут мама і Тіна. У мами є чоловік, а у Тіни є Дан. Або ви хочете свічку потримати і побачити все особисто"

"не нада випускати отруту я поганого нічого не писала і ім'я Тіни не згадувала"

"Яка ж отрута, я знаю, що вони разом і щасливі. А ви живете в невіданні і пишіть що попало!"

"Якщо це так то слава Господу я дуже рада за них і нехай будуть щасливі!"- "💯 відсотків так!!! ❤️❤️❤️"

Нагадавши, як виглядав Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тіна Кароль його не знає.

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