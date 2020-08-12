37-річна українська співачка Світлана Лобода заінтригувала публіку відвертим образом
"любов ❤️", - лаконічно підписала фото співачка.
Користувачі кинулися обговорювати побачене, щедро обдаровуючи артистку компліментами в коментарях.
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"Коли серце завмирає ❤️ красооооотка 🔥 🔥 🔥 "
Раніше ми повідомляли, Світлана Лобода збентежила гарячими фото з відпочинку. Зірка постала в чорно-білому купальнику і солом'яному капелюшку. Вона грайливо нахилилася вперед, з'єднавши руки і коліна.
"Ми самі створюємо удачу, але іноді удача створює нас😉 п. с. класний був концерт вчора! Просто пощастило😁 😇", - підписала виконавиця.
"Фігура звичайно 🔥 😍 😘 💞 мені б таку"; "ось це так, фігурка😍 😍 😍 😍"; "о боги! Ось це ноги! Просто заздрістю измучилася"; "Світлана Сергіївна вогонь🔥"; "дуже красиве фото 😍"; "Ось це краса"; "Світа ти класна😍 😜"; "богиня! Афродіта!"; "Ви дуже красива жінка!!! 🌹 🌹 🌹 ",- відреагували користувачі.
Нагадавши, Лобода зважилася на кардинальну зміну іміджу, фото підірвало мережу
Також Politeka писала, що Лобода в Тоненькому ТОПі не втрималася від шалених танців