37-річна українська співачка Світлана Лобода заінтригувала публіку відвертим образом

Як передає Politeka.net , артистка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала на тлі гір і водойми.

Зірка постала в ліфчику від бікіні леопардового забарвлення і короткій "повітряній" спідниці кремового відтінку. Ніжний образ доповнили хрестик і браслет. Світлана зібрала волосся в пучок, підняла руки вгору, доторкнувшись шиї та обличчя, і млосно подивилася в камеру.

"любов ❤️", - лаконічно підписала фото співачка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, щедро обдаровуючи артистку компліментами в коментарях.

"Ніжна, ніжна, я така сніжна"

"Вас тут не впізнати"

"Ну кошеня 😻"

"Десь поруч має бути Тілль 🤤❤️"

"Дюймовочка просто😍"

"Лялька!!!😍🌸"

"Як же Світа змінилася, ка*єц🤤🤤🤤 відпад 💥"

"Коли серце завмирає ❤️ красооооотка 🔥 🔥 🔥 "

Раніше ми повідомляли, Світлана Лобода збентежила гарячими фото з відпочинку. Зірка постала в чорно-білому купальнику і солом'яному капелюшку. Вона грайливо нахилилася вперед, з'єднавши руки і коліна.

"Ми самі створюємо удачу, але іноді удача створює нас😉 п. с. класний був концерт вчора! Просто пощастило😁 😇", - підписала виконавиця.

"Фігура звичайно 🔥 😍 😘 💞 мені б таку"; "ось це так, фігурка😍 😍 😍 😍"; "о боги! Ось це ноги! Просто заздрістю измучилася"; "Світлана Сергіївна вогонь🔥"; "дуже красиве фото 😍"; "Ось це краса"; "Світа ти класна😍 😜"; "богиня! Афродіта!"; "Ви дуже красива жінка!!! 🌹 🌹 🌹 ",- відреагували користувачі.

Нагадавши, Лобода зважилася на кардинальну зміну іміджу, фото підірвало мережу

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