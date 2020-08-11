Популярная певица Светлана Лобода поразила откровенными кадрами своего отдыха

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала горячие фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

"Мы сами создаём удачу, но иногда удача создаёт нас😉 п.с. классный был концерт вчера! Просто повезло 😁😇", - подписала исполнительница.

Светлана Лобода уехала отдохнуть после успешного выступления и устроила фотосессию прямо на улице. Певица нарядилась в черно-белый купальник, который подчеркнул ее выдающиеся формы, двухцветную соломенную шляпу, солнцезащитные очки и шлепанцы.

На одном из фото знаменитость позирует, приподняв бретельки трусиков, такое впечатление, что она собирается их развязать. На другом снимке Светлана Лобода наклонилась, приняв весьма соблазнительную позу - с такого ракурса открылся прекрасный вид на ее бюст. Руки певица спрятала между бедрами, что придало кадру еще большей пикантности.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид красотки и оставили много восторженных отзывов в комментариях:

"Фигура конечно 🔥😍😘💞 мне бы такую"; "Вот это да, фигурка 😍😍😍😍"; "О боги! Вот это ноги! Просто завистью изошлась"; "Светлана Сергеевна огонь🔥"; "Очень красивое фото 😍"; "Вот это красота"; "Света ты классная😍😜"; "Богиня! Афродита!"; "Вы очень красивая женщина!!! 🌹🌹🌹".

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