Оннука легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала себе і розповіла про зміну іміджу
На фото красуня була в чорній футболці, а іншого одягу на ній видно не було. Зате можна легко оцінити пишний бюст Каті, адже вона показала себе дуже близько. Дівчина зважилася на зміни на карантині - пофарбувала волосся в різні кольори на основі фіолетового. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Експерименти на карантині", - написала Катя під фото.
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Фанати поставили майже 300 лайків і написали коментарі:
"Боже, яка краса"," Фу"," красуня", "хотілося б вже написати "чому так часто пропадаєш?" Але не пропадаєш ти вже" , "який незвичайний, але милий образ, особливо колір волосся", "експеримент не вдався, на жаль...чому молодь в цей колір фарбується нині? Раніше тільки за пенсіонерками помічалося...", "Мені дуже подобається! Тобі йде!", "Прехорошенька ! Любіть жінку завжди, вона одна всьому причина, адже без неї ти лише мужик і тільки поруч з нею чоловік!".
Повідомлялося, що внучка російського актора Михайла Боярського Катерина влаштувала новий пікантний танець у вбранні з декольте.
Так, красуня танцює в спальні в пікантному топі, який ефектно підкреслює її принади шостого розміру, а також штанях тілесного кольору.
Нагадавши, пишногруда внучка Боярського обтягнула шостий розмір вузеньким топом
А ще Politeka писала, що пишногруда внучка Боярського потрясла шостим розміром в одній майці
Також Politeka повідомляла, що безсоромна внучка Боярського ледь вмістила шостий розмір бюста в сітку