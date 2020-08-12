Оннука легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала себе і розповіла про зміну іміджу

На фото красуня була в чорній футболці, а іншого одягу на ній видно не було. Зате можна легко оцінити пишний бюст Каті, адже вона показала себе дуже близько. Дівчина зважилася на зміни на карантині - пофарбувала волосся в різні кольори на основі фіолетового. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Експерименти на карантині", - написала Катя під фото.

Фанати поставили майже 300 лайків і написали коментарі:

"Боже, яка краса"," Фу"," красуня", "хотілося б вже написати "чому так часто пропадаєш?" Але не пропадаєш ти вже" , "який незвичайний, але милий образ, особливо колір волосся", "експеримент не вдався, на жаль...чому молодь в цей колір фарбується нині? Раніше тільки за пенсіонерками помічалося...", "Мені дуже подобається! Тобі йде!", "Прехорошенька ! Любіть жінку завжди, вона одна всьому причина, адже без неї ти лише мужик і тільки поруч з нею чоловік!".

Повідомлялося, що внучка російського актора Михайла Боярського Катерина влаштувала новий пікантний танець у вбранні з декольте.

Так, красуня танцює в спальні в пікантному топі, який ефектно підкреслює її принади шостого розміру, а також штанях тілесного кольору.

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