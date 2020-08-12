Відома українська співачка Надя Дорофєєва показала себе в незвичайному образі на радість фанатів

На фото Надя позувала в топі і трусиках тілесного кольору. Красуня закрила частково обличчя телефон, а частково рукою. Зірка показала себе у ванній кімнаті, демонструючи свою витончену фігуру. Волосся красуня зібрала в хвіст, щоб не заважали. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати в коментарях або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Ох, яка фігура, Дантесу пощастило".

Раніше ми писали, що популярна українська співачка Надя Дорофєєва продовжила дражнити шанувальників гарячими кадрами в стилі ню.

На спекотних літніх знімках Надя позує у дворі свого особняка, безтурботно розкинувшись прямо на газоні. При цьому на співачці зовсім немає одягу. Дорофєєва лежить на животі, кокетливо гримасуючи на камеруі радуючи фанатів, для яких красуня опублікувала знімок.

Повідомлялося, що Єлизавета Василенко з серіалу "Школа" і співачка Надя Дорофєєва здалися разом.

На фото Ліза була в топі і джинсах, а поруч стояла Надя в топі і спортивних штанях. Образ Дорофєєва доповнила стильними окулярами.

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