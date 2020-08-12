Глава бюджетного комітету прокоментував підвищення мінімальної заробітної плати в Україні
Представник правлячої фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев вважає, що мінімальна заробітна плата українців повинна складати не менше 5 тисяч гривень. Про це політик заявив під час ефіру на телеканалі «Україна 24».
Глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики повідомив, що в нинішніх умовах підняття рівня мінімальних зарплат в Україні не повинно спровокувати гострих обговорень.
«Пропозиція про підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч цілком обґрунтована, так як ми з вами розуміємо, що коли в країні мінімальна зарплата менша, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб, - це просто неподобство», - зазначив Данило Гетманцев.
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Крім того, народний депутат розповів про те, як в Кабміні збираються вирішувати питання підвищення українських зарплат. За його словами, українські політики збираються підняти мінімальну заробітну плату до 6 і 6,5 тисячі гривень вже в 2021 році.
Народний депутат також згадав про те, що подібна ініціатива вимагає додаткового обговорення, так як приватним підприємцям в такому випадку доведеться платити більше податків.
При цьому чиновник вважає, що мінімальна заробітна плата українців має відповідати прожитковому мінімуму, який був підвищений з 1 липня 2020 року.
Раніше Данило Гетманцев також згадував про те, що для реалізації подібної ініціативи державі буде потрібно близько 5 мільярдів доларів. На думку представника Верховної Ради, дана сума не є критичною.
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