Відома модель Емілі Ратаковскі показала, як відпочиває на пляжі

На фото Емілі позувала в білій майці, під якою не було білизни. Зірка спокусливо вигнулася, притиснувши руками груди, щоб вона здавалася більше в кадрі. Волосся модель залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. На другому фото вже дівчина була в топіку і просто сиділа перед камерою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не написали в коментарях і не ставили лайки, але так і хочеться сказати: "викликайте пожежників, стає пекельно жарко".

Раніше ми повідомляли, що відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковскі показала ідеальну форму "як у Кім".

І цей раз не став винятком. Ідеальну фігуру в простому бікіні Емілі показала біля самого узбережжя, повернувшись до об'єктива спочатку спиною. А потім і боком. ягодиці зірки чимало здивували шанувальників, адже Емілі, здавалося б, ніколи не надавала в залі значення тренувань на дану ділянку тіла.

Повідомлялося, що відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковскі захопила домашнім виглядом під час пікніка.

На нових кадрах дівчина позувала в тонкому кольоровому сарафані в дрібну квітку, з розпущеним волоссям і без будь-якого макіжа на засмаглому обличчі.

Нагадавши, Ратаковскі не змогла приховати пружні "Вишеньки" за смужкою тканини замість ліфчика

А ще Politeka писала, що спокуслива Ратаковскі потрясла своїм "горішком" в міні-бікіні

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