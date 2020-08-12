Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе в сміливому образі, здивувавши фанатів

На фото зірка позувала в чорному бікіні, яке нагадувало мотузочки, що обтягували її тіло. Гюль спокусливо вигнулася і демонструвала свою талію, сидячи біля краю басейну. Волосся Бахарі залишила розпущеним, роблячи фото ще більш спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, але так і хочеться сказати: "ідеальний вигляд, русалочка".

Ми писали, що популярна модель Гюль Бахарі, також відома здивувала фігурою в занадто тісному костюмі.

Цього разу модель не втрималася від спокусливого кадру. Гюль розстебнула верхню частину комбінезона, щоб показати свої неосяжні форми і подражнити апетитним виглядом в чорному комбінезоні з мереживними вставками на стегнах.

Повідомлялося, що відома модель Гюль Бахарі показала всю себе в сміливому образі.

На фото Гюль позує в короткій сукні з великим декольте. В очі відразу впадає те, що Бахарі вирішила вийти гуляти без білизни. Красуня спокусливо лягла на газон, позуючи на тлі дерев.

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