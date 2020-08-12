Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася фігурою в спокусливому костюмі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Sweet home🏡 як то кажуть, кроля купила, намет зібрала, можна і на Київ», - підписала артистка кадри.

На опублікованих фото Нікітюк позує в топі і міні-спідниці небесно-синього кольору. Одяг вигідно підкреслює струнку фігуру і демонструє довгі ноги. Леся Никитюк виглядає немов лялька Барбі.

"Мама не годує, худенька", "Чарівна", "завжди дивлюся із задоволенням на твої фотосесії, залишайся завжди такою простою, веселою і добродушною", "вогонь", "що це за спокуслива худенька", "шикарний вигляд", "Боже, які ноги", "Крута", - пишуть в коментарях.

Раніше Леся розповіла, що в їхній родині поповнення – вони вирішили завести кролика.

"Купили кролика. Діти щасливі. Бабуся ні. Рафік облизався", - написала зірка.

Вона також поділилася кадрами з новим вихованцем. На них Леся сидить на пеньку в ніжно рожевому костюмі з короткого Топіка і міні-спідниці. Разом з блондинистим волоссям зірки цей наряд робить її схожою на ляльку Барбі.

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