Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася фігурою в спокусливому костюмі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Sweet home🏡 як то кажуть, кроля купила, намет зібрала, можна і на Київ», - підписала артистка кадри.
На опублікованих фото Нікітюк позує в топі і міні-спідниці небесно-синього кольору. Одяг вигідно підкреслює струнку фігуру і демонструє довгі ноги. Леся Никитюк виглядає немов лялька Барбі.
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"Мама не годує, худенька", "Чарівна", "завжди дивлюся із задоволенням на твої фотосесії, залишайся завжди такою простою, веселою і добродушною", "вогонь", "що це за спокуслива худенька", "шикарний вигляд", "Боже, які ноги", "Крута", - пишуть в коментарях.
Раніше Леся розповіла, що в їхній родині поповнення – вони вирішили завести кролика.
"Купили кролика. Діти щасливі. Бабуся ні. Рафік облизався", - написала зірка.
Вона також поділилася кадрами з новим вихованцем. На них Леся сидить на пеньку в ніжно рожевому костюмі з короткого Топіка і міні-спідниці. Разом з блондинистим волоссям зірки цей наряд робить її схожою на ляльку Барбі.
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