Стан співачки Валентини Легкоступової різко погіршився, підозра впала на її нового чоловіка

Як передає Politeka.net, російське видання "СтарХіт" наводить версії події від коханого і дочки виконавиці.

Через місяць після весілля з яхтсменом Юрієм Фірсовим співачку знайшли в московській квартирі з важкою травмою голови. Напередодні події обоє з подружжя кілька днів пили і не відповідали на дзвінки. Спочатку обох відвезли на "швидкій" в наркологічну клініку, де у співачки діагностували субдуральний крововилив і сильний забиття мозку. За даними джерел, Валентині зробили екстрену операцію, але вона впала в кому. Нібито, зірка сама не дихає - підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Дочка виконавиці Аннета Бриль розповіла правоохоронцям свою версію. Зараз вона знаходиться поруч з мамою і не бажає спілкуватися з журналістами.

"7 серпня я прийшла в квартиру мами. Там був безлад, сама вона і її чоловік були сильно п'яні. На обличчі мами я побачила синці, після чого вирішила забрати її до себе", - заявила Аннета і додала, що спочатку не хотіла роздувати скандал і назвала медикам вигадане прізвище.

За даними джерел, Юрій Фірсов втік з клініки, але 12 серпня його затримала поліція. Слідство не виключає, що саме чоловік проломив голову Валентині Легкоступовій. Сам він запевняє, що знаменитість отримала травму випадково.

"Все сталося приблизно днів вісім тому. Валя впала у ванній, в результаті чого отримала травму голови. Два дні вона була вдома, з нею все було добре. Але на третій день відчула погіршення. Тоді ми відвезли її в лікарню", - заявив Фірсов. - "Зараз вона у свідомості, через пару днів повинні виписати".

У ЗМІ також з'явилася версія про те, що яхтсмен постійно сварився з сином Легкоступової від попереднього шлюбу. Нібито, саме тому Валентина останнім часом уникала спілкування з близькими.

Легкоступова стала відома завдяки пісн і"Ягода-малина", проте в 90-х вона різко втратила популярність. Сама співачка в занепаді своєї кар'єри звинувачувала Аллу Пугачову. За словами Валентини, Примадонна недбало згадала її в одному з інтерв'ю, що «зіграло фатальну роль» в подальшій долі. Також ходили чутки, ніби Алла Пугачова розсердилася, що Ілля Рєзнік і Раймонд Паулс віддали пісню «Двоє» Легкоступовій, і вирішила завадити успіху тоді ще молодої конкурентки.

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