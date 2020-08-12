Модель і починаюча співачка Соня Євдокименко, 19-річна внучка легенди естради Софії Ротару, підкорила ніжним образом

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала у вишитій сорочці сірого кольору з різнобарвним орнаментом. Незвичайний лук доповнила чорна захисна маска на обличчі, також з оригінальною вишивкою. Вірогідно, такий наряд позитивно оцінила б зіркова бабуся юної артистки.

Заради фото Соня розпустила біляве волосся. Красуня серйозно подивилася в камеру. У підписі онука Ротару пояснила причину публікації фото в масці.

"Продовжуючи конкурс #wearamask ("ношу маску"), так як мене номінував прекрасний @monavand ✨ Передаю номінацію моїм дівчаткам @arinakuzmina @_lkrivonos_ @lisa_peskova @bellakoenig @ariririna🤍", - повідомила зірка.

За лічені хвилини кадр встигли лайкнути більше чотирьохсот людей, поставивши сердечка, "вогонь" та інші смайлики.

Раніше ми повідомляли, Соня Євдокименко опублікувала фотографію з матір'ю Світланою у себе в "сторіз". На знімку, зробленому під час святкування 73-річчя бабусі, дівчина позує в пудровому короткому платті на запах, а на її матері – темний наряд. Обидві виглядають дуже веселими, мати обіймає дочку за талію.

До цього Соня ділилася знімками з дня народження Ротару. Так, на одній з фотографій вона позує разом з бабусею, братом Анатолієм і батьками.

Крім того, ми розповідали, як Євдокименко вразила атмосферним знімком у степу. Дівчина стояла в півоберта до камери в білій вільній сорочці і блакитних джинсах. Задоволена Соня щиро посміхалася, насолоджуючись моментами єднання з природою.

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