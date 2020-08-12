Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе на радість фанатів

На фото красуня показала себе в сукні з відкритими плечима. Гюль стояла на сходах і демонструвала у величезному декольте головне достоїнство - пишні груди. Волосся Бахарі зібрала в хвіст, а сама дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Gorgeous", Шалено красива", "Вона просто божественна красива", "Красуня", "Гарна картинка", "Привіт, дитинко", "Привіт, жасмин Ян", "найкрасивіше обличчя в Instagram", "Ви дійсно красиві", "bellissima", "Красиво і вражаюче, сподіваюся, у тебе чудовий день", "Прекрасна дівчинка", "Ти дійсно виглядаєш так приголомшливо красиво, приголомшливо чудово і прекрасно мило в цьому блакитному платті", "Я люблю тебе, ти поїдеш зі мною на Ламборджині?".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі здивувала фігурою в занадто тісному костюмі.

Цього разу модель не втрималася від спокусливого кадру. Гюль розстебнула верхню частину комбінезона, щоб показати свої неосяжні форми і подражнити апетитним виглядом в чорному комбінезоні з мереживними вставками на стегнах.

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