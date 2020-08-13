Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, засветила свои достоинства

Известная красотка похвасталась своей идеальной внешностью в Инстаграм, передает Politeka.net. На одних из последних кадров звезда предстала в топике, котрой едва что-то прикрывал.

Калпо сделала селфи, немного приподняв камеру. Оливия засветила пышную грудь в белом топе со смелым декольте. Ткань натянулась на больших бретельках и грудь сжалась, будто одежда была уж очень узкой.

Кроме того, молния посередине придала пикантности образу и даже немного расстегнулась.

Знаменитость распустила недлинные волнистые волосы. Легкий макияж лишь подчеркнул невероятную красоту "Мисс Вселенной".

Звезда выглядела не только очень сексуально, но и мило, что отметили ее поклонники.

За восемь часов фото собрали более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали Калпо массу приятных сообщений, было видно, что мужчины покорены.

Напомним, Оливия Калпо появилась в маленьком купальнике, который едва что-то прикрывал.

Лифчик представлял собой два крохотных треугольника ткани на тончайших бретельках. Такой купальник просто невероятно подчеркнул грудь красотки.

Также модель надела длинную юбку, немного спустив ее с бедер и посветив лямками плавок.

Ранее мы писали, что Оливия Калпо обнародовала жаркий кадр в сториз. Модель позировала в лифчике, который отлично подчеркнул ее грудь. Небольшие формы едва ли вмещались в тесном белье.

Сверху Калпо надела жакет с укороченными рукавами. Поклонники не могли устоять.

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