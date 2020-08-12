Російський співак Микола Басков вразив новим відео про свою кішкою

Кадрами артист поділився на своїй сторінці в «Instagram».

"Рубрика #мояшанель❤️ відкриває ранкове дресирування 🤣всім прекрасного дня🙌 🏻", - написав він.

На відео кошеня бігає за м'ячиком і приносить його Баскову.

"Така класна ♥", "незвичайний, красивий окрас!!", "Микола, я вже закохалася вашу малашку Шанель вона така симпатична, активна, пустунка маленька", "диво природи", "яка мила кішечка", "з нею вже можна виступати«, "Милашка", "Чарівна дівчина!", "Принадність", "Розумничка..Куклачову в цирк!", "Яка розумниця 😍 дитинка талановита«, "яка умочка. Все розуміє", - захоплюються в мережі.

Кадри з кошеням розчулили і співачку Анну Семенович. "Солодкий який», - написала вона.

Нагадаємо, Микола Басков поповнив ряди любителів домашніх тварин в кінці липня. Співак придбав висловухого кошеня породи скоттиш-фолд смугастого забарвлення.

Ім'я кошеняті придумав не він. Як зізнався 43-річний Басков в коментарях, «вже купив з таким». Також Передплатники поцікавилися вартістю кошеня, але Микола на ці питання не відповів. Любителі кішок стверджують, що такий малюк з родоводом коштує від 10 до 50 тисяч рублів (від 3800 до 19 тисяч гривень).

Нагадаємо, що у Баскова поповнення, співак показав перше фото з малятком на руках: "Прямо копія".

Як повідомляла Politeka, загадковий Басков ошелешив "новим" обличчям, артиста не дізнаються:»ніякої людяності, поверніть зовнішність".

Також Politeka писала, що схудлий Басков приголомшив відео в ліжку з молоденькою дівчиною: "та ти просто Бабій!».