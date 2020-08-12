Українська модель Міла Кузнєцова, яка є володаркою бюста 13-го розміру, похвалилася гордістю в сукні з величезним декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Київ Привіт! Бомбезні зйомки на каналі... " - йдеться в повідомленні.

Кузнєцова супроводжувала свій пост фотографією, зробленою зі студії популярного телеканалу. На ньому вона позує в пікантній мінісукні з декольте, яке ефектно підкреслює її розкішні форми.

Шанувальники Кузнєцової прийшли в захват від побаченого, "засипавши" кумира компліментами.

«Неможливо відірватися!», «Ось це дівчина 😍просто неможливо відірвати погляд», «Тут відразу зрозуміло, хто ж зірка телебачення», «ви як завжди справжня красуня», «Образ у вас просто шикарний, ви відмінно виглядаєте👏», «красуня просто», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська модель Міла Кузнєцова вразила пишним бюстом у відкритому купальнику на відпочинку в басейні

Цього разу Міла показала, як рятується від літньої спеки в басейні. На нових кадрах модель щосили насолоджується розкішним відпочинком в одному з українських готельних комплексів.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром похвалилася своїми "буйками «в морі:»просто богиня краси".

Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром затьмарила пишним бюстом красуню-телеведучу.

Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром ледь не впустила свою гордість з відкритої сукні.