У Білорусі третій день поспіль не вщухає Майдан, які спалахнув після оголошення перших результатів виборів

Про це повідомляє Politeka.

Так, силовики ОМОНу, яких ще вчора охрестили "карателями Лукашенка", застосовують проти активістів кийки, гумові кулі та світлошумові гранати. У відповідь, люди використовують феєрверки та балончики з фарбою.

До слова, силовики почали "гвинтити" вже навіть дітей. Поки мати пішла в магазин за продуктами, омонівці вирішили затримати її сина-підлітка, який чекав її на велосипеді. Попри зусилля батьків, дитину все-таки звільнили до автозаку.

Ближче до вечора люди почали перекривати дорогу і вказувати один одному, куди попрямували силовики.

В ході масових бійок по всій країні, дісталося навіть журналісту. Двоє силовиків побили його кийками, після чого погналися за тікаючим стрінгером.

Зараз люди активно починають виходити на вулиці, а водії перекривати дороги, щоб до людей не могли підібратися машини з силовиками.

Нагадавши, Майдан у Білорусі посилився, силовики стріляють по житлових будинках.

Як повідомляла Politeka, вибухи не замовкають, карателі Лукашенка стріляють без розбору.

Також Politeka писала, що біля резиденції Лукашенка помітили підозрілу активність.