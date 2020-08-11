Популярний український співак MELOVIN, що запам'ятався багатьом як фаворит Андрія Данилка на Євробаченні, зробив відверте фото в халаті

Артист нерідко публікує у своєму Instagram провокаційні фото, передає Politeka.net. Так, на фото в одному з останніх постів артист звів з розуму своїх фанатів.

Співак на чорно-білому фото позував у халаті, який трохи розкрив заради пікантного кадру. Артист нахилився і поклав руку на інтимне місце.

"Ви хочете, щоб я випустив книгу неопублікованих фотографій? 👁", - поцікавився співак.

За півгодини фото зібрало майже 6000 лайків і багато коментарів.

"Шок Меловін без трусів", " ох, мене схоже знову чекає ніч без сну🔥(і думайте, що я маю на увазі😂 😂)", "ти ще питаєш", "Я блін вдавилася...", "Чо як у Кардашьян? 😳 ", "Ні ну якщо ти хочеш на обкладинку PlayBoy, то так і скажи😂 😂 😂", " ну шо шо за секс?¿¿", "це еротишно", " Чоловіки шоубізу нервово курять в сторонці 😍", " Вай 😍 😍 😍мамачки🔥", "а шо так гаряче🔥 💦 😏", "Мел, ти крейзі", "йогу любиш, так?) 😅хороша справа, нерви заспокоює👍 ось мені після такої фотки треба б один сеанс відвідати😅 😁 😬", "не можна так", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно MELOVIN позував з оголеним торсом з татуюванням. Артист прикрився картоном з написом: "THE WORLD NEEDS PEACE", що означає: «Світу потрібен мир».

Таким чином, артист запустив своїм постом флешмоб після вибуху в Лівані, в результаті якого загинуло багато людей.

Користувачі мережі підтримали артиста, не тільки словами, але й приєднавшись до акції.

Нагадаємо, що напівголий MELOVIN показав, чим зводить з розуму жінок: "Фото для дорослих".

Як повідомляла Politeka, MELOVIN без одягу розбурхав постільним фото: "Мурашки від самої тільки думки...».

Також Politeka писала, що у Андрія Данилка з'явився відомий "син", схожість помітна: "Просто один в один".