Погода в Україні 12 серпня кардинально зміниться, дощі прийдуть в "гості" до жителів східних областей

Так, на заході України буде сухо і без опадів, а повітря прогріється до 25-31 градуса тепла. Вночі похолодає до 13-15 за Цельсієм, передає Politeka.

На півночі синоптики прогнозують сонячну погоду, проте тут очікується невелике похолодання: в день від 20 до 23 градусів, а вночі близько 13-16 за Цельсієм.

У центральних регіонах дощі накриють Дніпропетровську область. Стовпчик термометра у світлий час доби прогріється до 24-27 градусів тепла. А ось вночі їх змінять комфортні 14-17 зі знаком "плюс".

На півдні опади пройдуть в Одеській та Херсонській областях. Попри це, стовпчик термометра прогріється до 27-30 градусів зі знаком «плюс». А ось вночі похолодає до 17-20 тепла.

Українцям на сході, згідно з прогнозами, сьогодні максимально не пощастить: всіх абсолютно накриють невеликі дощі. Попри це, повітря буде в районі 25-27 градусів. А ось вночі прогнозують від 14 до 17 зі знаком «плюс».

В Укргідрометцентрі стверджують, що в Києві та області сьогодні буде сухо і тепло. Повітря буде максимально комфортним: від 20 до 23 градусів. У нічний час доби похолодає до 13-15 тепла.

Водночас синоптики виступили з попередженням, що сьогодні практично по всій території країни буде підвищений рівень пожежної небезпеки. У зв'язку з цим навіть оголошено I рівень небезпеки.

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