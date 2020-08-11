Погода в Украине 11 августа испортится до невозможности, грозовые дожди накроют практически всю страну

Об этом сообщает Politeka.

Так, на западе Украины будут сильные дожди с грозами, что существенно скажется на средней температуре воздуха: от 25 до 28 градусов по Цельсию. Ночью похолодает до 14-18 со знаком "плюс".

Дождливая погода ожидается и на севере Украины. Здесь синоптики из Укргидрометцентра прогнозируют от 25 до 26 градусов тепла. Ночью, правда, похолодает до 15-18 выше нуля. Дожди с грозами накроют абсолютно всех.

В центральных регионах грозовые дожди «не дотянут» разве что до Днепропетровской области. Всех остальных ждут сильные ливни и грозы. В светлое время суток на улице будет до 26-31 градуса тепла.

На юге Украины ожидается солнечная погода без осадков. В день прогнозируют от 29 до 32 градусов жары. А вот ночью похолодает до 18-20 тепла.

Украинцам на востоке сегодня стоит готовиться к преимущественному солнцу. Дожди с грозами пройдут лишь в Харьковской области. Несмотря на это, воздух прогреется до 26-29 градусов тепла. А вот ночью похолодает до 15-17 градусов.

В Киеве и области сегодня, утверждают синоптики, ожидается гроза с дождем. Столбик термометра в светлое время суток прогреется до 25-27 градусов тепла, а ночью похолодает до 14-19 по Цельсию.

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