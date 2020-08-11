Російський актор Михайло Єфремов, якого судять за п'яне ДТП, не зміг самостійно дійти до будівлі суду

Як передає Politeka.net, кадри з місця події з'явилися в російських телеграм-каналах. Судячи з відео, Єфремову стало дуже погано і він не зміг самостійно вийти з машини. Пристави дістали його з авто і потягли до суду.

Як відомо, останні кілька тижнів актор скаржиться на свій стан. Його турбує безсоння, у нього спостерігається занепад сил. Відомо, що 10 серпня, напередодні суду, в квартиру до Єфремова, де він сидить під домашнім арештом, викликали швидку допомогу. Лікарі діагностували йому передінсультний стан. Його стан вдалося стабілізувати, але госпіталізувати артиста не стали.

Варто відзначити, що під будівлею суду зібралася група підтримки артиста, серед якої опинився Микита Джигурда. Люди кричали "Міша не винен", "Не винен" та інші кричалки. Активніше за всіх спілкувався з журналістами Джигурда, у якого є своя версія подій. Як відомо, він вважає, що Єфремова підставили.

Пізніше стало відомо, що Єфремову викликали швидку. На ношах актора винесли з будівлі суду і відвезли в лікарню. Ймовірно, актор був без свідомості.

Нагадаємо, що Єфремова виправдали прямо перед засіданням суду:"за кермом був каскадер".

Як повідомляла Politeka, Єфремов раптово не впізнав себе на відео з місця ДТП: "Я не буду вам...".

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