Российский актер Михаил Ефремов, которого судят за пьяное ДТП, не смог самостоятельно дойти до здания суда

Как передает Politeka.net, кадры с места события появились в российских телеграмм-каналах. Судя по видео, Ефремову стало очень плохо и он не смог самостоятельно выйти из машины. Приставы достали его из авто и потащили в суд.

Как известно, последние несколько недель актер жалуется на свое состояние. Его беспокоит бессонница, у него наблюдается упадок сил. Известно, что 10 августа, накануне суда, в квартиру к Ефремову, где он сидит под домашним арестом, вызывали скорую помощь. Врачи диагностировали ему прединсультное состояние. Его состояние удалось стабилизировать, но госпитализировать артиста не стали.

Стоит отметить, что под зданием суда собралась группа поддержки артиста, среди которой оказался Никита Джигурда. Люди кричали «Миша не виноват», «Не виновен» и другие кричалки. Активнее всех общался с журналистами Джигурда, у которого есть своя версия произошедшего. Как известно, он считает, что Ефремова подставили.

Позже стало известно, что Ефремову вызвали скорую. На носилках актера вынесли из здания суда и увезли в больницу. Предполагается, что актер был без сознания.

Напомним, что Ефремова оправдали прямо перед заседанием суда: "За рулем был каскадер".

Как сообщала Politeka, Ефремов внезапно не узнал себя на видео с места ДТП: "Я не буду вам...".

Также Politeka писала, что Ефремов ошарашил заявлением в зале суда: "Как я могу признать себя виновным?".