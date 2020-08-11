Российский актер Михаил Ефремов, которого судят за пьяное ДТП, не смог самостоятельно дойти до здания суда
Как передает Politeka.net, кадры с места события появились в российских телеграмм-каналах. Судя по видео, Ефремову стало очень плохо и он не смог самостоятельно выйти из машины. Приставы достали его из авто и потащили в суд.
Как известно, последние несколько недель актер жалуется на свое состояние. Его беспокоит бессонница, у него наблюдается упадок сил. Известно, что 10 августа, накануне суда, в квартиру к Ефремову, где он сидит под домашним арестом, вызывали скорую помощь. Врачи диагностировали ему прединсультное состояние. Его состояние удалось стабилизировать, но госпитализировать артиста не стали.
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Стоит отметить, что под зданием суда собралась группа поддержки артиста, среди которой оказался Никита Джигурда. Люди кричали «Миша не виноват», «Не виновен» и другие кричалки. Активнее всех общался с журналистами Джигурда, у которого есть своя версия произошедшего. Как известно, он считает, что Ефремова подставили.
Позже стало известно, что Ефремову вызвали скорую. На носилках актера вынесли из здания суда и увезли в больницу. Предполагается, что актер был без сознания.
Напомним, что Ефремова оправдали прямо перед заседанием суда: "За рулем был каскадер".
Как сообщала Politeka, Ефремов внезапно не узнал себя на видео с места ДТП: "Я не буду вам...".
Также Politeka писала, что Ефремов ошарашил заявлением в зале суда: "Как я могу признать себя виновным?".