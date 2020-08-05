Актор Михайло Єфремов відмовився визнавати провину в смерті кур'єра Сергія Захарова
Таку заяву підозрюваний зробив у залі суду, передає "ТАСС".
"Як же я можу визнати себе винним, якщо я нічого не пам'ятаю", - заявив актор під час слухання.
Адвокат актора також звернувся до суду за допомогою.
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"Ми навіть просимо суд допомогти нам. Може, Єфремов в ході засідання згадає всі події тієї ночі", - зазначив Ельман Пашаєв.
Варто зазначити, що який оформляв ДТП інспектор підтвердив, що за кермом машини в момент аварії був саме Єфремов.
Співробітник ДПС також повідомив, що актор був сильно п'яний, в його крові знайшли понад 1 проміле алкоголю.
Раніше ми повідомляли, що поклонники Михайла Єфремова заявили про його невинність у ДТП.
За словами однієї з жінок, за кермом був зовсім не він, а каскадер.
"Єфремова не було за кермом, його взагалі в машині не було, його привезли на другій машині і висадили біля клумби. Те, що нам показують по телевізору - монтаж і нарізка кадрів", - зазначила вона.
Нагадаємо, що Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння потрапив в аварію в центрі Москви. У результаті ДТП загинув водій автомобіля, який влетів актор. Його заарештували, свою провину він визнав.
Нагадаємо, що Михайлу Єфремову винесли суворий вирок після ДТП: "Довічно...".
Як повідомляла Politeka, сім'ї Єфремова виплатять компенсацію після біди з машиною
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