Актор Михайло Єфремов відмовився визнавати провину в смерті кур'єра Сергія Захарова

Таку заяву підозрюваний зробив у залі суду, передає "ТАСС".

"Як же я можу визнати себе винним, якщо я нічого не пам'ятаю", - заявив актор під час слухання.

Адвокат актора також звернувся до суду за допомогою.

"Ми навіть просимо суд допомогти нам. Може, Єфремов в ході засідання згадає всі події тієї ночі", - зазначив Ельман Пашаєв.

Варто зазначити, що який оформляв ДТП інспектор підтвердив, що за кермом машини в момент аварії був саме Єфремов.

Співробітник ДПС також повідомив, що актор був сильно п'яний, в його крові знайшли понад 1 проміле алкоголю.

Раніше ми повідомляли, що поклонники Михайла Єфремова заявили про його невинність у ДТП.



За словами однієї з жінок, за кермом був зовсім не він, а каскадер.

"Єфремова не було за кермом, його взагалі в машині не було, його привезли на другій машині і висадили біля клумби. Те, що нам показують по телевізору - монтаж і нарізка кадрів", - зазначила вона.

Нагадаємо, що Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння потрапив в аварію в центрі Москви. У результаті ДТП загинув водій автомобіля, який влетів актор. Його заарештували, свою провину він визнав.

Нагадаємо, що Михайлу Єфремову винесли суворий вирок після ДТП: "Довічно...".

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