Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе на відпочинку і розповіла про плани
На фото красуня позувала в квітковому купальнику на мотузочках. Волосся у зірки були зібрані в хвіст і мокрі, а сама вона спокусливо вигнулася, поки спускалася в воду по сходах. Кумейко відвернулася від камеру, але це зробило фото ще більш спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Розклад на тиждень: Сонце, вода, море, бенто, пончики, сон", - написала Кумейко.
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Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Яка ж ти красива! І світишся внутрішньою красою! Це величезна рідкість!", "Богічна", "шикарна", " по п'ятницях їж пончики, а всю суботу спиш?) ", "Хто ж ти зодіаку, я закохався в твій горішок"," Гарний розклад", " ідеальне тіло. Точка", "Вах".
Повідомлялося, що українська виконавиця Анастасія Кумейко посвітила «добром» в мокрому бікіні.
«До завтра, на добраніч", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Кумейко позує в мокрому бікіні, елегантно піднявши над водою п'яту точку. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
Нагадавши, спекотна екс-Nikita засвітила ідеальні форми в купальнику з сіточкою
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