Відомий співак Філіп Кіркоров і блогер Дава витратили купу грошей на модні прикраси для зубів

Філіп Кіркоров відомий своєю любов'ю до екстравагантних нарядів і прикрас. Цього разу поп-король російської естради здивував своїх шанувальників покупкою так званих «грілз». Про це пише портал Starhit.

Як повідомляється, на цей крок Кіркоров пішов заради нового кліпу, в якому також взяв участь відомий російський блогер Дава. Вищезазначена прикраса являє собою накладки на зуби, які користуються величезною популярністю серед сучасних представників жанру хіп-хоп.

Грілзи нерідко виготовляються з цінних металів і прикрашаються дорогоцінним камінням. Так, ціна прикрас для зубів Філіпа Кіркорова і Дави дорівнює вартості повноцінного відеокліпу. Артисти витратили на ці аксесуари майже 70 тисяч доларів.

Прикраси були виготовлені на замовлення з чистого золота і доповнені коштовностями. Судячи з усього, шанувальники Кіркорова і Дави побачать у відеокліпі на пісню «Ролекс» багато елементів «красивого життя».

Окремо варто згадати наряди, до яких Філіп має особливу пристрасть. На фотографіях зі зйомок кліпу можна помітити блискучий одяг з нової колекції Louis Vuitton, яка побачила світ лише 31 липня.

Варто зазначити, що для Дави цей музичний кліп стане дебютним. До цього блогеру вдалося записати кілька спільних пісень з російськими знаменитостями. За деякими даними про дует з Філіпом Кіркоровим вже давно мріє кохана Дави - Ольга Бузова.

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