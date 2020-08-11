Молодша сестра української виконавиці Світлани Лободи блиснула неймовірною красою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Будь, як море - похвилюйся й заспокойся ...» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Ксенія Лобода позує в тісному топі й шортах, демонструючи розкішні форми. Лице красуня вирішила прикрити за допомогою окулярів, однак, попри це, схожість із зірковою сестрою дуже сильно простежувалася.

"Як говориться - є за що потриматися!", "дуже красива", "красуня!", "ідеальний вигляд", - пишуть шанувальники дівчини.

До цього ми розповідали, що 28-річна сестра української співачки Світлани Лободи блиснула красою на відпочинку в теплих краях.

Ксенія була одягнена в жіночну мініспідницю, яка трохи задралася під час бігу, оголивши стрункі ніжки дівчини. Зверху Лобода одягла топ, залишивши голим животик. Образ доповнили сонцезахисні окуляри й величезний солом'яний капелюх. Видно було, що Ксенія насолоджувалася відпочинком, виглядала вона дуже щасливою. Лобода не стала розповідати, де саме вона відпочиває, але по фото видно, що вона знаходиться за кордоном.

Нагадаємо, що Лобода показала, як веселилася з відомим красунчиком-продюсером: "Провокативно і сміливо".

А ще Politeka писала, що Лобода влаштувала божевільну провокацію новим відео, вся увага на рот:"схоже на творчість MARUV".

Також Politeka повідомляла, що повністю роздягнена Лобода змусила собою захоплюватися: "бідні мужики".