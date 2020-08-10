Американська фітнес-модель Лексі Кай вразила розмірами своїх форм у крихітній міні-сукні

Цього разу молода спортсменка захопила образом в коротенькій сукні ніжно-пудрового відтінку і з неймовірним декольте. Струнка фітнес-модель захопила сміливим вирізом на грудях, який вдало підкреслив її достоїнства 4-го розміру.

Варто відзначити, як правило дівчина публікує більш стримані кадри, показує себе в спортивному одязі і розповідає про правильне харчування. При цьому яскрава блондинка також багато говорить про спеціальні енергетичні напої, амбасадором яких є. Однак, цього разу показавши себе в коротенькій сукні з атласної тканини, дівчина вразила всіх.

"Шоу синички«,» приголомшливі«,» Teves hermosa conesos pecho k tienes«," чорт візьми ... натисніть на пошук, щоб знайти друга, не знаю, чому ця ципочка була в стрічці, але, чорт візьми, свята дівчина на карантині, твоє пишність, так тримати .... дівчина, хороша робота!",» Найкрасивіше декольте коли-небудь«,» дуже хороший вид на ці принади«,» ✨ ✨ 💫 рожевий хороший😍 😍 😍 😍«, " я хочу дівчину, милу атласну .......", "Атлас ох атлас», «Відкрийте, будь ласка", " можливо, переборщила з цими повітряними кулями. ☹ ️ ", "Це будуть наші шпалери ❤️❤️", - пишуть фанати.

Трохи дитяче личко знаменитості допомогло їй стати ще популярнішим, фанати масово відзначають, що дівчина виглядає "як лялечка". Варто також відзначити, що фітнес-модель славиться спекотною фігурою - пишні стегна, наявність 4 розміру грудей, підкачані форми. Всі ці достоїнства допомогли знаменитості стати ще популярнішими.

Сама вона не соромиться показати всю себе на камеру, тому в її профілі присутні і далеко не скромні кадри. На даний момент Лексі живе і працює в Америці. Також варто відзначити, про особисте життя Кай мало що відомо, фанати ворожать, чи складається Кай у відносинах, але по Інстаграму видно, що вона – любителька яскравого відпочинку, вечірок і стильних фотосесій. Часто дівчина світиться в оточенні таких же яскравих подруг-колег, за що її вже не раз називали "новою Кардашьян". Завдяки своїй любові до танців, вечірок і модних брендів дівчина привертає все більше уваги.

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