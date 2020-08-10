Американская фитнес-модель Лекси Кай впечатлила размерами своих форм в крошечном мини-платье

В этот раз молодая спортсменка восхитила образом в коротеньком платье нежно-пудрового оттенка и с невероятным декольте. Стройная фитнес-модель восхитила смелым вырезом на груди ,который удачно подчеркнул ее достоинства 4-го размера.

Стоит отметить, как правило девушка публикует более сдержанные кадры, показывает себя в спортивной одежде и рассказывает о правильном питании. При этом яркая блондинка также много говорит о специальных энергетических напитках, амбассадором которых является. Однако, в этот раз показав себя в коротеньком платье из атласной ткани, девушка впечатлила всех.

«Шоу синички», «Потрясающие», «Teves hermosa conesos pecho k tienes», «Черт возьми ... нажмите на поиск, чтобы найти друга, не знаю, почему эта цыпочка была в ленте, но, черт возьми, святая девушка на карантине, твое великолепие, так держать .... девушка, хорошая работа!», «Самое красивое декольте когда-либо», «Очень хороший вид на эти прелести», «✨✨💫Розовый хорош😍😍😍😍», «Я хочу девушку, милую атласную .......», «Атлас ох атлас», «Откройте, пожалуйста», «Возможно, переборщила с этими воздушными шарами. ☹️», «Это будут наши обои ❤️❤️», - пишут фанаты.

Немного детское личико знаменитости помогло ей стать еще популярнее, фанаты массово отмечают, что девушка выглядит "как куколка". Стоит также отметить, что фитнес-модель славится жаркой фигурой - пышные бёдра, наличие 4 размера груди, подкаченные формы. Все эти достоинства помогли знаменитости стать еще популярнее.

Сама она не стесняется показать всю себя на камеру, поэтому в ее профиле присутствуют и далеко не скромные кадры. На данный момент Лекси живет и работает в Америке. Также стоит отметить, о личной жизни Кай мало что известно, фанаты гадают, состоит ли Кай в отношениях, но по Инстаграму видно, что она – любительница яркого отдыха, вечеринок и стильных фотосессий. Часто девушка светится в окружении таких же ярких подруг-коллег, за что ее уже не раз называли "новой Кардашьян". Благодаря своей любви к танцам, вечеринкам и модным брендам девушка привлекает все больше внимания.

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