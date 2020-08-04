Стало известно, как именно украинцы поплатились за то, что хотели работать

Об этом пишет местное издание EER.

По информации журналистов, в Эстонию еще 21 июля прибыл спецрейс, на борту которого было 145 граждан Украины.

Согласно законодательства, они должны были провести 14 дней в самоизоляции, но вместо этого часть заробитчан отправилась работать.

Как утверждают Департаменты здоровья и полиции, граждане Украины 46 раз нарушили правила самоизоляции.



"Можно выслать иностранца из Эстонии, наказать работодателя штрафом до 32 000 евро или начать уголовное дело за распространение инфекционных болезней. Государство не должно толерантно относиться к подобным нарушениям и безответственному поведению", - подчеркнул глава МВД Эстонии Март Хельме.



Что касается самих заробитчан, то им могут выписать штраф на 9600 евро (около 280 тысяч гривен) или депортировать в Украину.

"Теперь надо всю Эстонию спецрейсом на Ан-225 привезти, пусть помогают кавуны на Херсонщине собирать", "Думаете от хорошей жизни они увильнули?", "Ну как бы... Сами про себя все и сказали: Б*дло, не уважающее себя. Месяц не заплатили. Суд и увольнение...", "Та, да. Жто ж элементарно и лежит на поверхности. Первая же невыплата - запуск алгоритма выплаты и потом первым говоришь - пшёл... По-любому, оставаться там больше нет смысла", - отреагировали украинцы в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали о беде, которая настигла украинских заробитчан.

Отмечается, что граждан Украины задерживают за незаконный въезд, ведь они нарушают миграционное законодательство, которое из-за пандемии ограничивает въезд.

По данным посольства Украины в Чехии, в пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства Балкова, Бела Езова и Вышни Лготы находится по меньшей мере 170 наших сограждан.

Отмечается, что большинство из них были задержаны, поскольку въехали в страну по биометрическим паспортам без разрешения на проживание или отдельных видов чешских виз.

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