Колишній ангел Victoria's Secret, відома модель Келлі Гейл представила свої досконалості в одному купальнику
Ідеальна красуня опублікувала фото, зроблене на пляжі, повідомляє Politeka.net. Модель показала соковиті місця.
Келлі позувала в бікіні. Верх купальника чимось нагадував вузький топік. Тонкі лямки вп'ялися в шкіру красуні. Невеликі груди злегка випирали з нього.
Модель стояла до камери боком, засвітивши і пружні сідниці. Плавки трохи заховалися між "булочками" красуні. П'ята точка виглядала ідеально, завдяки наполегливим тренуванням красуні.
Келлі розпустила своє довге хвилясте волосся і дивилася в камеру. Її погляд здавався зухвалим, а губи були прочинені.
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Сама модель була мокрою, ніби після недавнього купання.
"Час сходу сонця біля океану мій улюблений", - підписала модель.
За 19 годин пост зібрав понад 35 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі написали, що вважають модель дуже красивою і повідомили їй багато приємного.
"Як же хороша", - написав один із коментаторів.
Нагадаємо, Келлі Гейл позувала напівсидячи на пляжі, демонструючи пружну красу в тісному купальнику, який ледь витримує розкішні форми знаменитості.
"Соціальне дистанціювання, але ніякого океанського дистанціювання", - коротко йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Келлі Гейл постала на тлі красивого заходу в одному купальнику, демонструючи неймовірні форми. Повз таких кадрів її шанувальники пройти просто не змогли.
«Балі. Березень 2019», - коротко йдеться у підписі.
Користувачі мережі написали багато компліментів.
Нагадаємо, що Келлі Гейл з Victoria's Secret показала розваги з голлівудським красенем: "Ух, як солодко!".
А ще Politeka писала, що спокуслива Келлі Гейл з Victoria's Secret побешкетувала під струменями води: "Безсоромниця".
Також Politeka повідомляла, що Келлі Гейл з Victoria's Secret показала розкішне тіло в мокрому бікіні: занадто гарячий кадр.