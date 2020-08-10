Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски підкорила образом без макіяжу на пляжі

В Інстаграмі Емілі дуже багато фото в бікіні, а про таке тіло, як у неї, мріють мільйони. При цьому Емілі не тільки стежить за собою, фанатично відмовляючись від їжі, але ще і любить солодощі, фастфуд і навіть солодке. Однак, секрет успіху простий - вона ніколи не пропускає тренування. Також вона вважає, що доглядом за собою ні в якому разі не можна нехтувати.

Емілі не любить макіяж і укладати волосся, тому на пляжі завжди показує себе максимально природною, як і в цей раз в жовтому-бікіні без бретелей.

"Всі нові стилі бікіні і принти у фірми цих купальників", - пише Емілі під постом.

Шанувальники ж звернули увагу саме на вигляд моделі:

"чудово✨ 💕», «вибачте, moi t'es Bonne», «Ти просто ангел», «ландо сподобалася картинка«," тут є хто-небудь з мема Лендо Норріса?", "Ви поголили пахви? @emrata️️, » "чудові гени, ти мила«," я така фанатка nd in love, ха-ха-ха, рок, дівчинка. 😂👏😍😮❤️🔥», «контроль якості"»

Також на сторінці моделі в соціальній мережі Instagram з'явився жаркий кадр з відпочинку знаменитості. Емілі любить відпочивати на пляжі і всіляко підкреслювати свою фігуру модними бікіні різного кольору і дизайну. При цьому дівчина зовсім не соромиться оголятися перед камерою.

У джинсах з високою талією і рваними на колінах Емілі повеселилася в зухвалій позі. При цьому одягла звезад занадто короткий топ в черговий раз посвітивши грудьми без ліфчика. Емілі позувала стоячи на дереві з апельсинами і дивлячись зверху вниз підкорила сміливим "цибулею".

"Плодоносить" 🍊 » " - підписала фото Емілі.

Ось що відповіли фанати:

"прекрасний вид 😍", "Вау, мила❤️❤️❤️😂🔥🔥😂», «Емі збирає персик" «" ви недостатньо зрілі для таких кадрів», «Малятко дозріла!",» Я думала ти станеш хорошою мамою",!Я хочу, щоб це було на моїй мові ... 😍 ", "Здається, я чув історію, дуже схожу на цю ... Я не вірю, що вона закінчилася добре для людини«, " це як ти кажеш, що мої персики можуть бути менше ... сумне обличчя», "так прекрасно".

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