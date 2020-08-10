41-річна українська співачка Ані Лорак, що живе в Росії, захопила спортивною фігурою
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилося нове фото, на якому Лорак продемонструвала прекрасні форми.
Так, співачка задумливо зупинилася перед дзеркалом, закотивши маєчку повище і блиснувши рельєфним животиком. Дівчина постала в світло-бежевій майці і вузьких джинсах з розстебнутим верхнім ґудзиком. В руках Кароліна тримала білу чашку. Судячи з усього, артистку випадково зняли в гримерці.
Користувачі кинулися обговорювати побачене, засипавши кумира компліментами:
"Добрий день, ❤ ️ Caroline🔥 Super❤️красуня мила❤️"
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"Яка фігура у Каро 🤤 🤤 🤤 "
"Сексуальний прес💋"
"Милуюся завжди тобою!!!👍🔥"
Раніше ми повідомляли, Лорак похвалилася засмаглим обличчям поруч зі щасливою дочкою Софією на відпочинку за кордоном. Після розлучення зірка приділяє максимум часу дитині, тому в розділі Сторі все частіше з'являються їхні спільні кадри.
На нових фото засмагла Кароліна вразила домашнім виглядом поруч зі щасливою дочкою, яка посміхалася і помахала ручками на камеру. Кароліна в звичному образі "дула" губи, підкреслюючи своє змолоділе обличчя після уколів краси і показувала свій "образ дня".
Раніше Лорак ділилася спільним фото з Сонею на тлі красивої бухти. Виконавиця вбралася по-дорожньому практично: сіра сорочка, штани на шнурках в тон, темніша кепка-бейсболка і коричнева шкіряна сумка через плече.
Нагадаємо, що Лорак в короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва
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