41-річна українська співачка Ані Лорак, що живе в Росії, захопила спортивною фігурою

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилося нове фото, на якому Лорак продемонструвала прекрасні форми.

Так, співачка задумливо зупинилася перед дзеркалом, закотивши маєчку повище і блиснувши рельєфним животиком. Дівчина постала в світло-бежевій майці і вузьких джинсах з розстебнутим верхнім ґудзиком. В руках Кароліна тримала білу чашку. Судячи з усього, артистку випадково зняли в гримерці.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, засипавши кумира компліментами:

"Добрий день, ❤ ️ Caroline🔥 Super❤️красуня мила❤️"

"Яка фігура у Каро 🤤 🤤 🤤 "

"Сексуальний прес💋"

"Милуюся завжди тобою!!!👍🔥"

Раніше ми повідомляли, Лорак похвалилася засмаглим обличчям поруч зі щасливою дочкою Софією на відпочинку за кордоном. Після розлучення зірка приділяє максимум часу дитині, тому в розділі Сторі все частіше з'являються їхні спільні кадри.

На нових фото засмагла Кароліна вразила домашнім виглядом поруч зі щасливою дочкою, яка посміхалася і помахала ручками на камеру. Кароліна в звичному образі "дула" губи, підкреслюючи своє змолоділе обличчя після уколів краси і показувала свій "образ дня".

Раніше Лорак ділилася спільним фото з Сонею на тлі красивої бухти. Виконавиця вбралася по-дорожньому практично: сіра сорочка, штани на шнурках в тон, темніша кепка-бейсболка і коричнева шкіряна сумка через плече.

Нагадаємо, що Лорак в короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

Також Politeka писала, що Ані Лорак з волохатими ногами здивувала безглуздим вбранням на домашньому фото