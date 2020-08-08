Знаменитая артиска Ани Лорак похвасталась загорелым лицом рядом со счастливой дочерью на отдыхе

Несколько дней назад Каролина отправилась на отдых за границу. Отдыхать поехала певица не одна, а вместе со своей единственной дочерью Софией. После развода звезда уделяет максимум времени дочери, поэтому в разделе Стори все чаще появляются их совместные кадры.

На новых фото отдохнувшая и загорелая Каролина впечатлила домашним видом рядом со счастливой дочерью, которая поулыбалась и помахала ручками на камеру. Каролина в привычном образе "дула" губы, подчеркивая свое омолодившееся лицо после уколов красоты и показывала свой "образ дня".

Похоже, звезда хорошо отдыхает, ранее она также опубликовала совместные фото с ребенком.На снимках Ани Лорак позирует рядом с 9-летней Соней на фоне красивой бухты. Исполнительница нарядилась по-дорожному практично: серая рубашка, штаны на шнурках в тон, более темная кепка-бейсболка и коричневая кожанная сумка через плечо. Некоторые пользователи отметили "зачем так сильно менять свои образы?", заявив, что классические наряды звезде идут больше.

Как известно, после скандального развода Каролины с ее возлюбленным мужем Муратом, фанаты активно обсуждают личную жизнь звезды, приписывают ей новые романы и даже распространяют слухи о ее новой беременности.

Сама Ани Лорак сплетни о личной жизни не комментирует, но мастерски подогревает интригу у возлюбленном. Не так давно еще было известно, она встречается с Егором Глебом, молодым продюсером. Сейчас пара не появляется вместе и не публикует совместных кадров.

Мы также писали, что новый ролик, в главной роли которого оказалась счастливая Каролина с дочерью, вызвал немалый ажиотаж.

Так, пока фанаты ждут новую свадьбу звезды, Каролина решила снять яркий ролик, в котором предстала милой невестой, а ее дочь – маленькой принцессой. Каролина стояла с улыбкой на лице, ожидая своего возлюбленного у алтаря. По сюжету видеоистории, в кадре появился привлекательный молодой человек, но, к сожалению, это был лишь специальный рекламный ход ля ее конкурса.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

Как сообщала Politeka, Лорак засветила исхудавшую фигуру в пустом спортзале

Также Politeka писала, что Ани Лорак с мохнатыми ногами удивила несуразным нарядом на домашнем фото



